Синоптики попереджають про заморозки по Україні до -5°

Суттєво похолодає уже найближчої ночі.

Синоптики попереджають про заморозки по Україні до -5°
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Український гідрометеорологічний центр попереджає про перші заморозки на території України, які торкнуться всіх областей, окрім півдня та Закарпаття.

Згідно з даними синоптиків, вночі 6-8 вересня на поверхні ґрунту передбачаються заморозки 0-5°.

«Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° - I рівень небезпечності, жовтий. У північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий», - зазначили Укргідрометеоцентрі.

Загалом же температура повітря у вівторок вдень, 6 вересня, на більшості території країни буде +15+19 градусів, у північних областях місцями +12+15 градусів, у південній частині країни та на Закарпатті до +20+22 градусів.

У Києві вночі на околицях також є ймовірність заморозків. Вдень у вівторок у столиці очікується +16 градусів, без опадів.

Нагадаємо, що у Києві знову спостерігається задимленість повітря у зв’язку із пожежами в області — за інформацією ГУ ДСНС України у Київській області продовжуються торф’яні пожежі у Вишгородському та Броварському районах Київщини.

Синоптики прогнозують, що задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня. Киян просять закривати вікна та утримуватися від тривалих прогулянок.


Ірина Знась, ZN.ua





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