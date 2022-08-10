Де в Україні замість спеки вдарять дощі: карта погоди

У середу, 10 серпня у низці регіонів України очікуються дощі, а у четвер, 11 серпня, вони будуть із грозами на більшій частині території країни, інформує Апостроф .

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У середу на заході країни очікуються дощі - також вони випадуть у Вінницькій, Київській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від +20 до +35°C, а вночі - від +11 до +22°C.

У четвер, 11 серпня, на більшій частині території країни очікуються дощі із грозами. Виключення – Волинська та Рівненська області: там істотних опадів не спостерігається. Температура повітря вдень від +22 до +34°C, а вночі - від +12 до +21°C.