Дощі з грозами та спека до +30: погода в Україні на 15 липня

У п'ятницю, 15 липня, дощі з грозами накриють більшу частину України. Водночас в інших регіонах буде спека близько +30 градусів, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Суха погода очікується у південних та східних регіонах, а також у Дніпропетровській області. На решті території України синоптики обіцяють грозові дощі.

Найспекотніше буде на Півдні, Закарпатті та на Дніпропетровщині – там повітря прогріється до +30… +32 градусів. На Сході, Буковині та майже у всіх центральних областях – термометри покажуть на пару градусів менше. У північних та більшості західних регіонів, у Київській та Житомирській областях максимально очікується +23…+25 градусів.