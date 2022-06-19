На Україну насувається штормова погода: зі зливами, грозами та градом

Наприкінці червня в Україні може розпочатися сезон потужних злив з грозами.

Таку інформацію у своєму Facebook оприлюднив метеоролог Стас Щедрін, інформує Апостроф.

За його словами, існує велика вірогідність того, що з 21 червня в Україні розпочнеться сезон злив.

Щедрін попереджає, що дощова погода може затягнутися до 28 червня, однак метеоролог зазначає, що це не стовідсоткова інформація.

Сезон злив, за словами експерта, може супроводжуватися грозами, градом та шквалами вітру.

Подібній прогноз погоди оприлюднив Укргідрометеоцентр. За даними державних синоптиків, 21 червня у більшості регіонів України варто очікувати зливи з грозами.

Зазначається, що сонячна погода без опадів можлива лише в Криму, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Середня денна температура повітря становитиме від +22 до +30 градусів.


Богдан Соловйов, Апостроф





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