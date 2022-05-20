Новостей.COM ⇒
2022-05-20
В Киеве в субботу ожидается капризная погода: людей предупредили об опасности
В Киеве и области в субботу, 21 мая, синоптики прогнозируют довольно опасную погоду. Возможны грозы с сильными порывами ветра, информирует
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах 11-15 градусов тепла ночью, днем – 19-23°. Ночью - без осадков, а в светлое время суток ожидаются в Киеве и области ливни.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем возможны порывы до 20 м/с.
Из-за грозы и порывов ветра объявлен I уровень опасности, желтый.
В такую погоду следует соблюдать рекомендации по личной безопасности:
- плотно закрыть все окна в доме;
- не выходить на улицу без необходимости;
- на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач;
- при сильном ветре нужно укрыться в ближайшем помещении;
- не стоять возле больших деревьев, не парковать рядом с ними автомобили.
Ксения Срибнянская, Апостроф