В Киеве в субботу ожидается капризная погода: людей предупредили об опасности

В Киеве и области в субботу, 21 мая, синоптики прогнозируют довольно опасную погоду. Возможны грозы с сильными порывами ветра, информирует Апостроф .

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах 11-15 градусов тепла ночью, днем – 19-23°. Ночью - без осадков, а в светлое время суток ожидаются в Киеве и области ливни.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем возможны порывы до 20 м/с.

Из-за грозы и порывов ветра объявлен I уровень опасности, желтый.

В такую погоду следует соблюдать рекомендации по личной безопасности: