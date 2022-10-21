Субота та неділя будуть кардинально різними: якою буде погода на вихідні

Погода на вихідних у більшості областей України все ще тішитиме приємним осіннім теплом, хоча у неділю пройдуть невеликі дощі, субота в Україні буде без опадів.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко, інформує Апостроф .

За її прогнозами, температура повітря найвищою очікується вихідними на заході та півдні України, протягом дня +12...+18 градусів.

На решті території стовпчики термометрів коливатимуться в межах +9...+14 градусів.

Найближча ніч - холодна, 0...+5 градусів.

У ніч на неділю хмарність завадить вихолодженню повітря, потепліє вночі до +7...+12 градусів.

Вітер у суботу - південний, у неділю - перехід на північно-західний, поривчатий, попереджає Наталка Діденко.

У Києві 22-го жовтня буде сухо, 23-го жовтня очікуються дощі, які в другій половині дня неділі припиняться. Температура повітря у столиці передбачається максимально +10...+13 градусів, але з понеділка потепліє до +14...+16 градусів, - зауважила синоптик.