Липу Петра Могилы в Киеве предварительно удастся спасти, – КГГА

Столичную Липу Петра Могилы, поврежденную во время вчерашней непогоды, по предварительной оценке, удастся сохранить.

Из-за ветра сломалась скелетная ветвь 400-летнего дерева, которое является памятником природы. Об этом сообщили в КГГА.

"Специалисты КП УЗН Шевченковского района вместе с арбористами подробно обследуют дерево и определяют пути его спасения", - отметили в администрации.

Всего в результате вчерашней непогоды повреждено более 200 деревьев. Обследования территорий продолжаются. Больше всего пострадали Соломенский и Святошинский районы.

Аварийно-диспетчерская служба КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18.

Напомним, от вчерашней непогоды обесточенными оказались около 100 000 жителей Киева . Их частично подключили к резервному электроснабжению, производится полноценное восстановление.