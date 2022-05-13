Липу Петра Могилы в Киеве предварительно удастся спасти, – КГГА
Ветер повредил скелетную ветвь.
Столичную Липу Петра Могилы, поврежденную во время вчерашней непогоды, по предварительной оценке, удастся сохранить.
Из-за ветра сломалась скелетная ветвь 400-летнего дерева, которое является памятником природы. Об этом сообщили в КГГА.
"Специалисты КП УЗН Шевченковского района вместе с арбористами подробно обследуют дерево и определяют пути его спасения", - отметили в администрации.
Всего в результате вчерашней непогоды повреждено более 200 деревьев. Обследования территорий продолжаются. Больше всего пострадали Соломенский и Святошинский районы.
Аварийно-диспетчерская служба КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18.
Напомним, от вчерашней непогоды обесточенными оказались около 100 000 жителей Киева. Их частично подключили к резервному электроснабжению, производится полноценное восстановление.
Липа Петра Могилы – это ботанический памятник природы, расположенный в начале Андреевского спуска, возле Национального музея истории Киева. Согласно легенде, дерево в 1635 году в честь частичного восстановления Десятинной церкви посадил митрополит Петр Могила.