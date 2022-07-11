Температура повітря в Україні різко опуститься: прогноз погоди на День Петра та Павла

12 липня, у вівторок, закінчується Петрів піст і відзначається День Петра й Павла. Погода цього дня буде помірна - навіть у південних та східних регіонах температура повітря не перевищить +29 градусів, інформує Апостроф .

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У вівторок найнижча денна температура очікується в західних регіонах України, де буде від +16 до +22 градусів. Традиційно найтепліше буде у південних та східних областях, де стовпчики термометра показуватимуть +24+29 градусів. На решті територій у середньому +21+26 градусів.

Щодо опадів, то вони прогнозуються в західних та північних областях (без Сумської), де домінуватиме циклон Zelda. Водночас у центральних, південних та східних регіонах переважатиме суха погода через вплив антициклону Losif.

У Києві 12 липня очікується свіжа та комфортна погода з +22+23 та ймовірними опадами у вигляді короткочасного дощу.

"У середу, 13-го липня, очікується короткочасне похолодання, посилення вітру та дощі. Візьміть це до уваги, якщо реагуєте на різку зміну погоди чи плануєте бути на відкритому повітрі", - наголосила Діденко.