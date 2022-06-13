В Киеве резко ухудшится погода и похолодает: синоптики назвали четкую дату

Новая неделя в Киеве и области начинается с жаркой погоды - 13 июня столбики термометров поднимутся до +31 градуса, однако во вторник придут дожди и грозы.

Об этом свидетельствуют прогнозы Украинского гидрометцентра, информирует Апостроф .

В понедельник, 13 июня, в Киеве и области днем температура воздуха достигнет +27 +31 градуса. В ночное время ожидается 14-19 градусов тепла. В регионе будет солнечно с переменной облачностью, дождей не прогнозируется.

Однако на следующий день, 14 июня, в область придет похолодание и дожди с грозами, они охватят всю территорию. Днем столбики термометров будут показывать 22-25 градусов со знаком "плюс", ночью прогнозируется 15-18 градусов тепла.

В среду, 15 июня, дожди уйдут из Киевской области, будет облачно с прояснениями. Днем столбики термометров будут показывать 22-25 градусов со знаком "плюс", а ночью - +11 +14 градусов.