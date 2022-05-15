Жара и много дождей: прогноз погоды в Киеве до середины июня

В мае и середине июня в Киеве будет теплая погода, однако синоптики предупреждают о "дождливых" неделях, из-за которых температура воздуха будет падать до +15 градусов, информирует Апостроф.

Прогноз погоды на месяц в Киеве обнародовал портал Gismetio.

Очередную порцию дождей синоптики обещают с 17 по 19 мая, а также в конце месяца - с 24 по 31 мая. Из-за осадков в Киеве температура воздуха днем будет составлять +17...+22 градуса. Ночью столбики термометров могут падать до отметки в +5…+8 градусов.

Начало июня будет теплым и солнечным, а дневная температура воздуха будет от +22 до +27 градусов. Однако по прогнозам синоптиков очередные дожди накроют Киев с 7 по 13 июня. В этот промежуток времени днем столбики термометров будут на уровне +15…+24 градусов, а ночью – +11…+15.

Как отмечают синоптики, дожди в Киеве также ожидаются в середине месяца - 18 и 19 июня, когда дневная температура составит от +23 до +26.


Богдан Соловьев, Апостроф

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