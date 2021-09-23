В Украину придет потепление: синоптики назвали дату, когда отступят холода

Погода в Украине изменится уже на ближайших выходных. Дожди с холод отступят уже 25 сентября. Синоптики прогнозируют, что в субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов в центральных областях, и до +16...+18 градусов в южных и восточных регионах.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в Киеве до конца недели температура воздуха повысится с нынешних +8 градусов до +15 градусов. Потепление будет недлительным, уже 29 сентября столбики термометров опустятся до +13 градусов. Дождей в столице не прогнозируется. В западных и южных областях в субботу, 25 сентября, потеплеет до +16...+18 градусов, ночью температура опустится до +7...+9 градусов. На востоке осадки не прекратятся, днем синоптики передают до +12...+15 градусов, ночью - от +7 до +9 градусов.

В воскресенье, 26 сентября, на юге потеплеет до +18...+21 градуса, на западе столбики термометров поднимутся до +15..+17 градусов, ночью опустятся до +8...+11 градусов. В северных областях и в столице в конце недели ожидается сухая погода, местами пасмурная, днем до +12...+14 градусов, ночью - от +6 до +8 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

По словам синоптиков, в Украине ожидается еще два бабьих лета этой осенью. Первая половина октября будет гораздо теплее, чем вторая половина сентября. Ожидается, что в центральных регионах Украины бабье лето наступит с 10 по 15 октября. Второе бабье лето будет коротким – всего один день, 21 октября.

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