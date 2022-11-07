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2022-11-07
Справжня зима прийде до Дніпра, похолодає до -15: коли очікувати снігу
Вже дуже скоро очікується серйозне похолодання. Синоптики прогнозують багато снігу. І чекати залишилося буквально нема чого - грудень буде саме таким.
Зима вже всерйоз заявила свої права – погода в Україні все більше стає холодною, теплі дні вже є рідкістю.
За прогнозом, грудень майже весь буде з мінусом і вдень, і вночі. Відповідний прогноз опублікував портал Gismeteo.
Водночас уночі в середині місяця температура опускатиметься до мінус 15°.
При цьому очікується багато снігу вже у грудні, який з початку місяця прогнозується на заході України, а з другого тижня вже на решті території країни. Морози теж про себе рішуче заявлять з початку зими.
Алексей Ионов, politeka.net