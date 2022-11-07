Справжня зима прийде до Дніпра, похолодає до -15: коли очікувати снігу

зима, люди, погода

Вже дуже скоро очікується серйозне похолодання. Синоптики прогнозують багато снігу. І чекати залишилося буквально нема чого - грудень буде саме таким.

Зима вже всерйоз заявила свої права – погода в Україні все більше стає холодною, теплі дні вже є рідкістю.

За прогнозом, грудень майже весь буде з мінусом і вдень, і вночі. Відповідний прогноз опублікував портал Gismeteo.

зима, люди, погода, сніг

Водночас уночі в середині місяця температура опускатиметься до мінус 15°.

При цьому очікується багато снігу вже у грудні, який з початку місяця прогнозується на заході України, а з другого тижня вже на решті території країни. Морози теж про себе рішуче заявлять з початку зими.


Алексей Ионов, politeka.net





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