Дожди с грозами и потепление до +28 градусов: синоптики поделились прогнозом погоды на начало новой недели

Погода в Украине всю неделю, с 13 по 19 сентября, будет довольно переменчивой. Уже в понедельник часть страны накроет летняя жара до +28 градусов, а в ряде областей ожидаются дожди с грозами. Синоптики обещают, что неделя будет преимущественно теплой, но бабье лето постепенно отступит.

Дожди с грозами и потепление до +28 градусов: синоптики поделились прогнозом погоды на начало новой недели

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в понедельник, 13 сентября, на всей территории страны, кроме западных и северных областей, осадков не ожидается. Днем кратковременный дождь и грозы пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, а также Киевской областях. Столбики термометров поднимутся на юге до +26...+28 градусов, на востоке в понедельник ожидается до +23...+26 градусов, в Киеве - до +24...+26 градусов. Прохладнее всего будет на западе. Синоптики обещают там от +21 до +26 градусов днем и до +10...+13 ночью. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Дожди с грозами и потепление до +28 градусов: синоптики поделились прогнозом погоды на начало новой недели

Во вторник, 14 сентября, дожди продолжатся в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях. Во всех остальных регионах страны будет сухо. Воздух прогреется до +19....+22 на западе, до +21...+23 градусов в северных областях, до +25...+28 градусов на востоке и юге. В столице синоптики передают днем до +21...+23 градусов, ночью температура опустится до +12...+14 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Дожди с грозами и потепление до +28 градусов: синоптики поделились прогнозом погоды на начало новой недели

Ранее сообщалось, какой будет погода в октябре и ноябре в Украине, и когда ждать первых заморозков.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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