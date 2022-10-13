Коли і де українцям чекати 20-градусного морозу: синоптики дали відповідь

Ймовірно, -5 градусів стане найнижчим температурним показником першого місяця зими в Україні.

Відповідний прогноз з’явився на сайті Wisemeteo .

Такий мороз у грудні очікують на сході й півночі країни (і то лише кілька днів).

В інших регіонах у цей період справжньої зимової погоди не буде, припускають синоптики: ні стійкого снігу, ні температури нижче 0 градусів. Натомість можливі дощі.

Морози вдарять по Україні вже в січні. Вони будуть найбільш сильними, згідно з інформацією Wisemeteo, у Сумах. Приблизно в середині місяця стовпчик термометра там може опуститися до -21 градуса.

Загалом морозна погода в січні очікується у східних і північних областях. Але навіть там повітря може прогрітися вище за нуль наприкінці місяця.

Лютий-2023, згідно з попередніми прогнозами, не буде настільки холодним, як січень. Найнижчу температуру в Україні обіцяють на рівні -10 градусів.