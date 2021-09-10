Переход на зимнее время в Украине

Украина в очередной раз переведет стрелки часов на зимнее время, чтобы государство могло сэкономить от 1 до 3 процентов энергоресурсов.

Начиная с 1981 года в Украине дважды в год переводят стрелки часов весной на летнее время, а осенью – на зимнее. Несмотря на многократные попытки руководства страны отменить сезонный перевод стрелок, в 2021 году часы снова переведут. Отметим, что в нынешнем году Украина может праздновать своеобразный юбилей – 40 лет сезонного перехода да летнее и зимнее время.

Осенью 2021 года, в последнее воскресенье октября, украинцы снова переведут стрелки своих часов. В 4 часа утра 31 октября необходимо будет перевести часы на один час назад. В этом году этот день приходится на 4 утра 31 октября. Это позволит в выходной, воскресенье, спать на час дольше и продолжит сутки на один час.

На сегодняшний день, из 239 стран переводят стрелки на летнее и зимнее время 78 государств. Остальные по разным причинам отказались от этой практики, признав ее нецелесообразной. Например, в Латинской Америке выяснили, что сезонная смена времени не имеет смысла, поскольку большая часть территории расположена в экваториальном поясе, которому не свойственны значительные сезонные различия в продолжительности дня.

Стоит добавить, что медики и многие эксперты выступают категорически против перевода стрелок на зимнее и летнее время. Данный переход не дает весомых показателей в экономии электроэнергии, зато значительно влияет на здоровье людей. Человеческому организму приходится тратить много ресурсов на перестройку по новому графику, поэтому в период сезонного перевода стрелок учащаются случаи инсультов и инфарктов.

Напомним, синоптики прогнозируют осенью 2021 года два бабьих лета. Прогноз погоды на сентябрь порадует жителей всех областей Украины.