В Украине потеплеет до +25 градусов: синоптики назвали дату прихода бабьего лета в сентябре

Сентябрь в Украине начался с похолодания, которое продлится до середины текущей недели. С 8 сентября синоптики обещают украинцам бабье лето. Столбики термометров поднимутся до +21...+25 градусов, и в течение недели во всех областях страны будет без осадков.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в сентябре средняя месячная температура составит +14...+18 градусов. Количество месячных осадков не будет превышать норму - 34-70 мм, а в Карпатах - 87-103 мм.

Бабье лето в сентябре будет первым этой осенью. Затем в Украине похолодает, а в начале октября снова ожидается теплая неделька для осенних прогулок, однако до летних градусов уже будет далеко.

В среду, 8 сентября, на западе потеплеет до +20...+22 градусов, ночи по прежнему будут холодными - +6...+8 градусов. В Киеве и центральных областях синоптики передают днем от +19 до +21 градусов, ночью - +7...+9 градусов. На востоке ожидается немного прохладнее - от +17 до +19 градусов, в южных регионах будет сухо и тепло, дневные температурные значения покажут до +19...+23 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В четверг, 9 сентября, в Украине еще больше потеплеет. В северных, центральных, восточных областях воздух прогреется до +22...+24 градусов, ночью потеплеет до +10...+12 градусов. На юге местные жители ощутят на себе днем осеннее тепло до +23...+25 градусов, на западе синоптики передают до +22...+25 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.