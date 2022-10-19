В Україні у жовтні очікується перший сніг: синоптик назвала дату

У четвер, 20 жовтня, в Україні можливий мокрий сніг.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, інформує Апостроф .

Опади очікуються у Карпатах вночі, а також місцями вранці та вдень на півночі та в центрі (Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська області).

"Завтра очікується істотне зниження температури повітря. Максимально вдень вона не підніматиметься вище +4+9 градусів, у південній частині буде вище, +8+14 градусів", - заявила Діденко.

На заході буде переважно сухо, лише у Карпатах уночі та вранці дощ та мокрий сніг. У південній частині України дощі можливі лише у Запоріжжі та Криму, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях опади будуть малоймовірними.

Окрім похолодання та опадів, ще буде сильний північний вітер. Його пориви становитимуть до 15-20 метрів за секунду.

У Києві буде різка зміна погоди: очікуються похолодання до +5...+7 градусів, також дощ, мокрий сніг, поривчастий вітер, а потім поступове потепління.