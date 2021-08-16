Гигантская черешня в Украине - четыре ягоды весят почти 100 граммов

В Украине выращена гигантская черешня, плоды которой в три раза превышают обычную ягоду этой садовой культуры. Такая черешня была выращена садоводами из Умани. Вес одного плода составил 23 грамма. Это почти втрое выше нормы.

Необычную ягоду вырастили в одной из фруктовых компаний, которые занимаются садоводством на территории Умани, рассказало одно из профильных изданий со ссылкой на Facebook этой компании.

По словам садоводов, этот сезон выдался очень непростым. Аграриям прибавили работы погодные условия, которые сложились в Украине с самого начала сезона. По весеннему цветению ударили заморозки, уничтожив надежды садоводов на хороший урожай. Да и начало лета, выдавшееся холодным и дождливым, не способствовало развитию и созреванию ягод, которые все же сумели завязаться и выжить. Из-за всех этих погодных катаклизмов погибло около 60% урожая черешен.

И все же, несмотря на такие потери, самые поздние сорта черешни дали в хозяйстве неплохой урожай – до 15 тонн с гектара. А один из этих сортов, даже на удивление садоводам, разродился плодами гигантского размера. Ягоды достигали в диаметре 38 миллиметров. При этом размер стандартной ягоды обычно колеблется в диапазоне от 15 до 20 миллиметров.

Понятно, что и вес такой ягоды также оказался немалым – около 23 граммов, тогда как средний вес "нормальной" ягоды составляет 8 граммов. Таким образом, гигантская черешня, выращенная в Умани, оказалась примерно в три раза весомее обычных стандартных ягод.