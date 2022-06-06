Дождей будет меньше: свежий прогноз погоды в Украине

В понедельник, 6 июня, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода, а осадки в виде дождей ожидаются только в южных регионах, информирует Апостроф .

Свежий прогноз погоды обнародовал Укргидрометеоцентр.

По данным синоптиков, кратковременные дожди с грозами стоит ожидать жителям Крыма, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Днем воздух прогреется до +23...+27 градусов, а ночью похолодает до +15...+18.

В остальных областях, как утверждают в Укргидрометеоцентре, будет преобладать сухая и теплая погода со средней дневной температурой +24 градуса. До +27 столбики термометров поднимутся только на Востоке Украины.

Ночью в среднем по стране похолодает до +11...+14. В Укргидрометеоцентре также отмечают, что +9 после захода солнца ожидается в западных областях.