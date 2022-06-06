Дождей будет меньше: свежий прогноз погоды в Украине

В понедельник, 6 июня, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода, а осадки в виде дождей ожидаются только в южных регионах, информирует Апостроф.

Свежий прогноз погоды обнародовал Укргидрометеоцентр.

По данным синоптиков, кратковременные дожди с грозами стоит ожидать жителям Крыма, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Днем воздух прогреется до +23...+27 градусов, а ночью похолодает до +15...+18.

В остальных областях, как утверждают в Укргидрометеоцентре, будет преобладать сухая и теплая погода со средней дневной температурой +24 градуса. До +27 столбики термометров поднимутся только на Востоке Украины.

Ночью в среднем по стране похолодает до +11...+14. В Укргидрометеоцентре также отмечают, что +9 после захода солнца ожидается в западных областях.


Богдан Соловьев, Апостроф





Интересные новости
Уйдут дожди и потеплеет до 28 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды в начале неделиУйдут дожди и потеплеет до 28 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды в начале недели
Точно не день для прогулок: всю территорию Украины в воскресенье накроют грозыТочно не день для прогулок: всю территорию Украины в воскресенье накроют грозы
В Украине ожидается теплая погода, местами кратковременные дожди и грозыВ Украине ожидается теплая погода, местами кратковременные дожди и грозы
Грозы отступят, но не везде: какой будет погода в Украине перед выходнымиГрозы отступят, но не везде: какой будет погода в Украине перед выходными
Дождей будет меньше: свежий прогноз погоды в УкраинеДождей будет меньше: свежий прогноз погоды в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
В Украину идет антициклон Burkhart: какой будет погода во вторникВ Украину идет антициклон Burkhart: какой будет погода во вторник
Уйдут дожди и потеплеет до 28 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды в начале неделиУйдут дожди и потеплеет до 28 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды в начале недели
В Украине ожидается теплая погода, местами кратковременные дожди и грозыВ Украине ожидается теплая погода, местами кратковременные дожди и грозы
Дожди и грозы отступили с большей части территории Украины: где ждать непогоды 4 июняДожди и грозы отступили с большей части территории Украины: где ждать непогоды 4 июня
29 градусов и ливни с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные29 градусов и ливни с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
Град и шквалы ударят с новой силой, объявлен І уровень опасности: какой будет погода по УкраинеГрад и шквалы ударят с новой силой, объявлен І уровень опасности: какой будет погода по Украине
Грозы отступят, но не везде: какой будет погода в Украине перед выходнымиГрозы отступят, но не везде: какой будет погода в Украине перед выходными
Жара до +32 градусов и грозы почти по всей территории Украины: прогноз погоды на четвергЖара до +32 градусов и грозы почти по всей территории Украины: прогноз погоды на четверг
Будет до +28: в Киев идет жара, выяснилось, пустят ли людей на пляжиБудет до +28: в Киев идет жара, выяснилось, пустят ли людей на пляжи
Какой будет погода в июне - прогноз от УкргидрометцентраКакой будет погода в июне - прогноз от Укргидрометцентра
Последние новости
Подгружаем последние новости