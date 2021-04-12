На Украину надвигается южный циклон, несущий похолодание

С 14 апреля и до конца недели ожидаются дождь и мокрый снег.

На смену антициклона Peggi, доминировавшему над Украиной в последние дни и предопределявшему в большинстве областей спокойную и солнечную погоду, придет поле низкого атмосферного давления, которое будет двигаться с юго-западной Европы.

Этот южный циклон с именем Xander до конца текущей недели будет находиться над Украиной, вызывая влажную погоду, информирует Украинский гидрометцентр.

"Температура воздуха в ближайшие сутки еще существенно не изменится, однако уже с 14 апреля в западных областях ожидаем похолодание", - говорится в сообщении на странице Укргидрометцентра в фейсбуке.

Ближайшей ночью в юго-восточной части страны, днем 13 апреля на крайнем западе небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 3-8°, днем 11-16°, в западных и восточных областях местами 18-20°.

14-15 апреля в западных областях дождь и мокрый снег, в Карпатах местами значительные осадки. Температура ночью и днем 1-8° тепла, в Карпатах от 4° мороза до 3° тепла.

На остальной территории страны 14 апреля без осадков, 15 апреля, кроме востока, пройдут дожди, температура ночью 4-9°, днем 10-16°.

К концу недели, в частности 16-17 апреля, еще сохранится влажная погода. Практически по всей территории страны пройдут кратковременные дожди, возможны отдельные грозы, в Карпатах и местами на Прикарпатье дождь с мокрым снегом. Температура ночью 3-9°, в западных областях 1-6° тепла; днем 9-15°, 16 апреля в восточных областях 13-19°.