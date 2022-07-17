В Україну увірветься антициклон "Юрген": де будуть дощі, а де тепло

Антициклон "Юрген" у понеділок, 18 липня, переважатиме в Україні, через що лише у двох областях країни очікуються невеликі дощі, інформує Апостроф.

Прогноз погоди на понеділок оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 18 липня в Україні переважатиме достатньо прохолодна погода, хоча у Європі наразі панує справжня спека. Через дію антициклону "Юрген" локальні дощі у понеділок можливі лише у Сумській та Чернігівській областях.

"Температура протягом завтрашнього дня коливатиметься в межах +20...+25 градусів, на Півдні буде +24...+28 градусів. Вітер очікується північний та північно-західний, помірний, у східній частині може бути сильнішим", - зазначила Наталка Діденко.

Аналогічна погода також очікується в Києві. Вдень повітря у столиці прогріється до +23 градусів. Робочий тиждень, за словами синоптика, не принесе до України липневу спеку. Гарячіше повітря із суттєвим підвищенням денної температури Діденко прогнозує вже на кінець місяця.


Богдан Соловйов, Апостроф





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