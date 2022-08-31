В Україну увірветься скандинавський антициклон: коли чекати на похолодання

З початку вересня в Україні розпочнеться похолодання, яке поступово зміниться літньою погодою. Метеорологічна осінь відставатиме від календарною, тому українці можуть розраховувати на комфортні теплі градуси з середини вересня, інформує Апостроф .

Про це повідомив синоптик і кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

З 1 вересня температура повітря в Україні знизиться на 6-8 градусів у порівнянні з останніми числами серпня, але опадів у першій декаді місяця майже не очікується, за винятком західної та південно-західної частини країни, де пройдуть короткочасні дощі з грозами.

"Однак, майбутнє зниження температури зовсім не означатиме настання метеорологічної осені. Попередньо, під кінець першої декади вітри повернуть на західний та південно-західний напрямок і разом з цим температурний фон підвищиться до комфортних літніх показників як у нічний, так і у денний час", - зауважив синоптик.

Середньомісячна температура повітря в Україні буде на 1-1,5 градусів вищою за кліматичну норму й становитиме близько +14+19 градусів у залежності від регіону. Таким усередненим позначкам термометра треба завдячувати другій половині вересня, яка буде значно теплішою за першу.

Щодо опадів, то їх буде зовсім мало, а в більшості областей взагалі дефіцит. Прогнозується 29-65 мм опадів, що становитиме приблизно 70-75% від кліматичної норми, через що ризик розвитку посухи та збільшення пожежної небезпеки залишатиметься високим.

Крім того, заморозки у вересні - малоймовірні, однак вони можуть простежуваться у високогір'ї Карпат, де це не буде аномалією.

За словами синоптика, не варто теплу погоду в другій половині вересня сприймати за бабине літо, адже воно приходить або наприкінці вересня, або у жовтні, і таких періодів за осінь може бути декілька.

"І тільки в тому випадку, коли настала метеорологічна осінь за вказаними критеріями, можна буде говорити про бабине літо. Цей термін існує багато років і з точки зору синоптичних процесів означає встановлення літнього характеру погоди на 1 – 2 тижні у зв'язку з витягуванням у бік України гребеня азорського антициклону. На відміну від скандинавського, у ньому циркулює тепле повітря субтропічного походження, а за рахунок високого тиску опади малоймовірні", - пояснив Кібальчич.