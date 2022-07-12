Похолодає до +16: Київ зачепить суворий циклон, деталі нового прогнозу

У середу, 13 липня, амтфосфера вирішила трохи полякати українців.

Зокрема, мешканців та гостей столиці. Як попереджає відомий синоптик Наталка Діденко, 13-го липня погода у Києві очікується, м'яко кажучи, некомфортною.

«Близькість циклону спровокує дощі. Раз. Два - південно-західний вітер посилиться до штормових поривів. Три - похолодає до +16+19 градусів», - повідомила Діденко.

Що ж до погди на іншій території України, то в західних областях очікуються помірні дощі, низька температура повітря, в межах +17+22 градусів. На Закарпатті буде тепліше, до +23+25 градусів. На високогір'ї Карпат дуже холодно: вночі +3+7, вдень +5+11 градусів.

У північних областях, за словами Діденко, завтра помірні дощі, подекуди грози, сильний вітер, +16+22 градуси.

У центральній частині - спочатку сухо, вдень у середу дощі з'являться на Вінниччині, а ввечері опади можливі по всьому Центру, проте короткі та невеликі. Протягом дня +20+24 градуси, у Дніпрі до +26 градусів, на Вінниччині +18+20 градусів.

У східних областях 13 липня пануватиме суха сонячна погода, температура повітря становитиме +25+28 градусів.

У південній частині України більша частина доби буде з сухою погодою, лише завтра ввечері короткочасні дощ пройдуть в Одеській та Миколаївській областях. Повітря прогріється до +25+28 градусів.

Крім того, попереджає синоптик, у середу ще й очікуються магнітні бурі.

Втім, за словами Діденко, вже "у четвер дощі припинятимуться, сонечко переможе, температура повітря згадає, що зараз - середина літа, потепліє".