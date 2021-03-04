В Украине возвращается похолодание

В западных и северных областях прогнозируют дождь и мокрый снег.

В ближайшие дни в Украину вернется похолодание, мокрый снег и дожди.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

5 марта ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме юга, дождь и мокрый снег, в Карпатах местами значительные осадки; температура в течение суток 0-5° тепла, в южной части днем 6-11°, в Одесской области 13-17° тепла.

В Киеве в пятницу мокрый снег, ночью и днем +2...+4°. В субботу в столицу придет похолодание - ночью -4...-6°, днем до +5°, без осадков.

6 и 7 марта преимущественно без осадков, лишь ночью в субботу в центральных, южных и восточных областях небольшой мокрый снег. Температура воздуха опустится - ночью до -4...-7° на западе, севере и в центре и до -2° на востоке и юге. Днем в Украине +1...+4°. Также в большинстве областей ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

6 марта в Киеве мокрый снег, ночью -1...-3°, днем до 3 градусов тепла.