Синоптики рассказали о погоде на 8 марта: Украину зальет дождями и ударят морозы

Погода в Украине в начале марта будет зимней. Синоптики не могут пообещать, что на Международный женский день засветит солнце и будет сухо. Согласно прогнозу, 8 марта в Украине пройдут дожди и местами похолодает до -3 градусов. Подробно о погоде в праздничный день рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Как рассказала синоптик, на юге температура может подняться до +8 градусов, а на остальной территории Украины будет до -3 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -6 градусов. До 4 марта, по словам Адаменко, днем будет в пределах 0 градусов и без осадков. Уже 6-8 марта Украину накроет небольшой мокрый снег, местами дождь.

По словам синоптика, настоящую весну украинцам придется еще подождать несколько недель.

Народный синоптик Леонид Горбань ранее также заявлял, что в марте погода будет похожей на теплую зиму. Он прогнозировал, что 1-2 марта температура воздуха в областях Украины будет колебаться в пределах нуля, а в период с 3 по 7 марта ожидается около -7… -5 градусов. По-весеннему солнечно будет только с 10 по 16 марта, а потом снова похолодает. Весенняя теплая погода сможет порадовать украинцев не ранее конца марта. Ведь еще в конце второй трети месяца возможен снег с дождем и ночными морозами до -3 градусов.

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