"Бабине літо" увірветься в Україну в жовтні: синоптики назвали точні дати

Після спекотного літа в Україну різко увірвалися холодні осінні повітряні маси й опустили стовпчики термометра до +12+18 градусів на всій території країни. Значного потепління очікувати не варто, але на початку жовтня все ж будуть останні теплі дні року, інформує Апостроф .

Прогноз погоди на вересень і жовтень опублікували на Gismeteo.

Погода у Львові

До початку жовтня у Львові прогнозується прохолодна й дощова погода із середньою денною температурою від +11 до +18 градусів. З 2 жовтня повітря трішки прогріється до +22 градусів, але вже з 5 жовтня стовпчик термометра не підніматиметься вище +10 градусів удень.

Погода в Одесі

На півдні України традиційно тепліше, тому до кінця вересня, попри дощі, температура залишатиметься на рівні +16+23 градуси, але 20 і 21 вересня очікується похолодання до +11 градусів. Однак вже з 29 вересня до 6 жовтня переважатиме сонячна погода з середньою температурою вдень +23 градуси. Потім підуть дощі й стане прохолодно.

Погода в Харкові

Цього тижня й на початку наступного в Харкові стовпчик термометра показуватиме +16+18 градусів, але вже з 18 вересня й до кінця місяця через дощі повітря охолоне до +11 градусів удень. Незначне потепління очікуються на початку жовтня, воно триватиме до 8 жовтня, і після цієї дати - знову стане холодно.

Погода в Києві

У столиці спостерігатиметься прохолодна вереснева погода з середнім значенням денної температури +12+17 градусів. У деякі дні стовпчик термометра опуститься до +9 градусів. На початку жовтня йтимуть дощі, але повітря прогріється до +18+22 градусів. У другій декаді жовтня погода безповоротно ввійде в режим "холодної осені".

Погода в Дніпрі

Зараз у Дніпрі спостерігається прохолодна погода з дощем, хоча іноді можна розраховувати й на прояснення. Особливо холодний період розпочнеться з 19 вересня, коли повітря охолоне до +9+13 градусів удень. Водночас так зване "бабине літо" прийде наприкінці вересня та триватиме до 7 жовтня. Надалі прогнозується справжній осінній холод: 12 жовтня температура впаде до +5 градусів.