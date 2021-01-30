В большинстве областей Украины сегодня - снег с дождем

На дорогах, кроме юго-восточной части - гололедица.

В большинстве областей Украины сегодня - снег с дождем
Фото: pmg.ua

Днем 30 января в Украине снег, на Закарпатье, в южных, восточных и большинстве центральных областей - с дождем.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На дорогах, кроме юго-восточной части - гололедица. В Приазовье и в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура от 2° мороза до 3° тепла, в восточных областях и южной части 2-7° тепла.

На Киевщине- небольшой снег, на дорогах гололедица, температура 0-2° мороза.

Напомним, в Украинском гидрометцентре дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на февраль 2021 года. Температура ожидается на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

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