Часть Украины сегодня накроет грозами: где ждать непогоды

В субботу, 14 мая, часть Украины накроет непогода – дожди с грозами будут наблюдаться в центральной, восточной и частично северной частях страны, информирует Апостроф.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на данные радара ventusky.com.

Так, состоянием на 12 часов дня сильные дожди с грозами пройдут в Черкасской области. Небольшие осадки также будут в Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях. На востоке страны дожди также будут, но без гроз.

Ближе к 15 часам гроза разбушуется на большей территории вышеупомянутых областей, а также переместится в Николаевскую и Сумскую области, частично заденет Харьковскую.

К 18 часам непогода покинет Черкасскую область, вместо этого сильный дождь с грозами продолжит идти в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Состоянием на 21 час в Харькове также будет дождить.


Мария Швец, Апостроф

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