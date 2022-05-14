Часть Украины сегодня накроет грозами: где ждать непогоды

В субботу, 14 мая, часть Украины накроет непогода – дожди с грозами будут наблюдаться в центральной, восточной и частично северной частях страны, информирует Апостроф .

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на данные радара ventusky.com.

Так, состоянием на 12 часов дня сильные дожди с грозами пройдут в Черкасской области. Небольшие осадки также будут в Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях. На востоке страны дожди также будут, но без гроз.

Ближе к 15 часам гроза разбушуется на большей территории вышеупомянутых областей, а также переместится в Николаевскую и Сумскую области, частично заденет Харьковскую.

К 18 часам непогода покинет Черкасскую область, вместо этого сильный дождь с грозами продолжит идти в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Состоянием на 21 час в Харькове также будет дождить.