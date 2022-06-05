Точно не день для прогулок: всю территорию Украины в воскресенье накроют грозы

Несмотря на наступление календарного лета, погода в Украине остается нестабильной - жара сменяется прохладой и дождливыми днями, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в воскресенье, 5 июня, по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами. Ливни накроют Житомирскую, Винницкую, Кировоградскую и Черкасскую области. В остальных регионах страны будет периодически моросить.

При этом, на западе Украины термометры покажут 18-20 градусов тепла, ночью эти отметки опустятся до 13-15 градусов.

Такая же температура будет и в центральных областях страны.

На севере и северо-востоке Украины будет на один градус теплее - 19-21 градусов днем и 13-15 ночью.

В южной части страны, несмотря на дождь, столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов днем в Одесской и Николаевской областях, и 27-29 - в Херсонской. Ночью температура воздуха составит 15-17 и 18-20 градусов соответственно.

На востоке Украины в воскресенье будет теплее всего - 26-29 градусов днем и 18-20 ночью.