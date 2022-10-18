Багато дощів і трішки снігу: прогноз погоди у Києві до 1 грудня на кожен день

Незабаром в Україні закінчиться бабине літо й повернеться дощова осіння погода з поривчастим вітром і можливим мокрим снігом. Зокрема, у Києві наприкінці жовтня й на початку листопада очікуються щоденні опади, інформує Апостроф.

Про прогноз погоди в Києві повідомили синоптики Gismeteo.

До кінця жовтня у столиці прогнозується декілька дощових днів: 19,20,23,24 й 30 жовтня. Крім того, також піде на спад температура повітря, яка вночі буде від +3 до +10 градусів, а вдень максимально досягне позначки +15 градусів.

Упродовж першої половини листопада дощі в Києві йтимуть мало не щодня. Уже з 1 листопада опади знову завітають у столиці й не залишатимуть її аж до 13 листопада. Разом з цим 5 і 6 листопада очікується мокрий сніг, оскільки вночі та вдень температура повітря коливатиметься близько нуля градусів.

Щодо температури повітря у листопаді, то на початку місяця очікується значне похолодання, однак середина листопада ощасливить киян відносно теплою й сонячною погодою. У третій декаді відчуватиметься наближення зими: денна температура очікується на рівні +2+7 градусів, а нічна від -3 до +5 градусів.


Ліза Бровко, Апостроф





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