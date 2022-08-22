Чим "потішить" погода на День незалежності України: детальний прогноз

В Україні у найближчі кілька діб, зокрема, на День Незалежності, очікується 30-градусна спека та переважно суха погода. Незначні дощі можливі на заході країни, проте вони ніяк не вплинуть на температуру, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані погодного порталу Gismeteo.

У Києві 22 серпня температура повітря очікується під вечір на рівні +27...+31°C. Без опадів. Швидкість вітру - 3-8 м/с.

23 серпня вранці буде ясно, проте вдень захмарить. Можливий дощ. Проте температура повітря буде доволі високою: підніметься до +29...+33°C. Швидкість вітру - 7-11 м/с.

24 серпня, на День незалежності протягом дня буде сонячна та суха погода. Стовпчики термометрів сягнуть +30...+33 градусів. Швидкість вітру - 4-7 м/с.

У Харкові 22 серпня - хмарно з проясненнями. Увечері температура повітря становитиме +30...+33 градуси. Без опадів. Швидкість вітру - 6-15 м/с.

23 серпня протягом дня буде сонячно. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень +30...+34 градусів. Без опадів. Швидкість вітру - 8-10 м/с.

24 серпня вдень буде сонячно та сухо. Температура становитиме +30...+33 градусів. Швидкість вітру - 7-9 м/с.

У Дніпрі та області 22 серпня температура повітря становитиме +27...+32°C. Увечері можливий дощ. Швидкість вітру - 7-14 м/с.

23 серпня стовпчики термометрів сягнуть +31...+34 градусів. Без опадів. Швидкість вітру - 6-11 м/с.

24 серпня буде сухим та спекотним: температура повітря підніметься до +31...+34°C. Швидкість вітру - 8-13 м/с.

В Івано-Франківську 22 серпня - хмарно з проясненнями. Увечері температура повітря становитиме +27...+30 градусів. без опадів. Швидкість вітру - 5-1 м/с.

23 серпня з ночі і до самого вечора дощитиме. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень +28...+32 градусів. Без опадів. Швидкість вітру - 4 м/с.

24 серпня вдень буде сонячно та сухо. Температура буде на рівні +29...+33 градусів. Швидкість вітру - 4 м/с.

У Вінниці 22 серпня буде хмарно з проясненнями. Увечері температура повітря становитиме +28...+32°C. Без опадів. Швидкість вітру - 5-12 м/с.

23 серпня вдень буде сонячно та сухо. Температура буде на рівні +29...+32°C. Швидкість вітру - 6-7 м/с.

24 серпня буде хмарним, проте спекотним: температура повітря становитиме +29...+33°C. Швидкість вітру - 7-8 м/с.

У Рівному 22 серпня температура повітря очікується увечері на рівні +24...+28°C. Денні опади під вечір зійдуть нанівець. Швидкість вітру - 3-8 м/с.

23 серпня вранці буде ясно, проте вдень захмарить. Без опадів. Температура повітря підніметься до +27...+30°C. Швидкість вітру - 3-5 м/с.

24 серпня, на День незалежності буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Стовпчики термометрів сягнуть +28...+30 градусів. Швидкість вітру - 4-6 м/с.

У Чернігові 22 серпня температура повітря очікується увечері +25...+28°C. Без опадів. Швидкість вітру - 5-8 м/с.

23 серпня вранці буде хмарно, проте без опадів. Температура повітря підніметься до +29...+33°C. Швидкість вітру - 8-11 м/с.

24 серпня, на День незалежності буде сонячно. Без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть +28...+33 градуси. Швидкість вітру - 6-12 м/с.

У Житомирі увечері 22 серпня температура повітря очікується під вечір на рівні +29°C. Без опадів. Швидкість вітру - 4-7 м/с.

23 серпня вранці та вдень буде ясно, проте увечері захмарить. Без опадів. Температура повітря буде доволі високою: +28...+32°C. Швидкість вітру - 6-7 м/с.

24 серпня, у День незалежності, упродовж дня буде сонячна та суха погода. Стовпчики термометрів сягнуть +28...+33 градусів. Швидкість вітру - 7 м/с.

У Миколаєві 22 серпня температура повітря увечері становитиме +29...+33°C. Без опадів. Швидкість вітру - 5-9 м/с.

23 серпня вранці буде ясно, увечері захмарить та піде дощ. Температура повітря підніметься до +29...+34°C. Швидкість вітру - 7-8 м/с.

24 серпня буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +31...+34 градуси. Швидкість вітру - 9-10 м/с.