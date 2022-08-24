Коли у Києві різко похолодає: прогноз погоди у вересні на кожен день

Серпень радує киян спекотною та сонячною погодою, але у вересні досить відчутно похолодає.

Про це свідчать дані метеоресурсу wisemeteo.com, інформує Апостроф .

Стартує осінь у столиці з дощами. 1 вересня стовпчик термометра покаже "прийнятних" 22 градуси, але вже через день у Києві знову засяє яскраве сонечко, а повітря прогріється до 29 градусів.

Осінь боротиметься з літом зі змінним успіхом, коли дощові дні змінять погожі та навпаки. Також спостерігатимуться і температурні гойдалки, з різкими стрибками зі спеки у холод.

Наприклад, 7 вересня очікують на похолодання до 18 градусів, 8 вересня повітря прогріється до 22 градусів Цельсія, 9 вересня знову різке падіння до 15 градусів, а 10 вересня температура підніметься до 20 градусів.

Найхолоднішого дня очікують у Києві 20 вересня. Тоді температура повітря у столиці буде мінімально низькою – лише 9 градусів. Вночі буде не більше 6 градусів. Найтепліше буде 3 вересня - синоптики того дня обіцяють ясну погоду та 29 градусів.

Усього ж у Києві у вересні прогнозують лише три виключно сонячні дні, коли на небі не буде жодної хмарини.