У вересні похолодає до +5: прогноз погоди у Києві на кожен день

В Україні настала календарна осінь, але її початок часто не збігається з метеорологічною, тому погода у вересні буде мінливою: то майже літнє тепло, то осіння прохолода, інформує Апостроф.

Прогноз погоди на вересень у Києві опублікували на Wisemeteo.

З 2 до 11 вересня температура повітря в Києві вдень залишатиметься на рівні +17+23 градуси, однак уночі буде прохолодно: +8+14 градусів. Також на цей період часу припаде три дощові дні: 9, 10 і 11 вересня.

Значне похолодання прогнозується з 12 вересня, коли температура повітря вдень максимально досягатиме лише +18+19 градусів за Цельсієм. Водночас середня денна температура до кінця місяця буде близько +16 градусів.

Ночі будуть холодними, а 21 вересня стовпчик термометра опуститься до +5 градусів (при цьому вдень він не підніметься вище +11 градусів). Крім того, очікуються короткочасні дощі 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 і 29 вересня.

Наприкінці місяця стане дещо тепліше. Уже з 25 вересня в Києві переважно прогнозується сонячна й суха погода, а повітря прогріється від +14 до +20 градусів. Однак ночі залишаться холодними.


Ліза Бровко, Апостроф





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