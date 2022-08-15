Ні дня без грози: в Україні буде мокрий тиждень

Календарне літо, на жаль, швидко підходить до завершення. Проте спекотна погода не поспішає відходити. Принаймні протягом найближчого тижня. Що обіцяють синоптики українцям - дізнавався "Апостроф".

За даними Укргідрометцентру, у понеділок 15 серпня, практично по всій країні очікуються дощі з грозами. Сухо буде лише на сході та в Сумській області, інформує Апостроф.

Найтепліше буде на сході: денні показники температури повітря встановляться в діапазоні від 33 до 36 градусів тепла.

На півдні та в центрі вдень буде від +29 до +33 градусів, а у північних та західних регіонах у денний час доби синоптики прогнозують від 24 до 28 градусів вище нуля.

У вівторок, 16 серпня, температурна картина практично не зміниться, а ось ситуація з опадами зміниться: грозові дощі синоптики прогнозують на всій території України.

У середу, 17 серпня, лише на Луганщині буде сухо. У решті регіонів очікуються дощі.

Ще більша спека буде на сході: уночі стовпчики термометрів покажуть від 21 до 24 градусів тепла, а вдень від +34 до +37.

Читайте: Потроху прощаємось із літом: синоптик розповіла, коли випаде перший сніг в Україні

Трохи нижчі температури будуть на півдні. Вночі тут близько 20 градусів тепла, а вдень від 27 до 31 градуса з позначкою "плюс".

На півночі, заході та в центрі вночі стовпчики термометрів покажуть від 15 до 19 градусів з позначкою "плюс", а вдень варто очікувати від +24 до +28 градусів.

У четвер, 18 серпня, дощі продовжать заливати південь, схід, північ та центр України. Сухо буде лише у західних регіонах. Тут також трохи піднімуться температури - вночі від 15 до 17 градусів тепла, а вдень від 27 до 30 градусів тепла. На решті території України температури практично не зміняться.

У п'ятницю, 19 серпня, дощі з грозами синоптики прогнозують на сході та південному сході країни. В решті регіонів буде хмарно, але без опадів.

На півдні та сході вночі стовпчики термометрів покажуть близько 20 градусів тепла, на півночі, заході та в центрі від +15 до +18. А ось денні температури в усіх регіонах України будуть практично ідентичними: від 29 до 33 градусів вище нуля.


Артур Гор, Апостроф





Интересные новости
Українців попередили про нову небезпеку, що насувається, буде до +40: "Передайте це тим..."Українців попередили про нову небезпеку, що насувається, буде до +40: "Передайте це тим..."
Вмиє дощем і засліпить сонцем: якою буде погода в Україні наприкінці тижняВмиє дощем і засліпить сонцем: якою буде погода в Україні наприкінці тижня
Ні дня без грози: в Україні буде мокрий тижденьНі дня без грози: в Україні буде мокрий тиждень
"Зорепад" досягне піку з 12 на 13 серпня: Земля проходить крізь Персеїди"Зорепад" досягне піку з 12 на 13 серпня: Земля проходить крізь Персеїди
Осінь та зима у Києві будуть теплими: детальний прогноз до лютого 2023 рокуОсінь та зима у Києві будуть теплими: детальний прогноз до лютого 2023 року
Блок рекламы


Похожие новости
Температура в Україні впаде до +15: мапа погоди на найближчі дніТемпература в Україні впаде до +15: мапа погоди на найближчі дні
Вмиє дощем і засліпить сонцем: якою буде погода в Україні наприкінці тижняВмиє дощем і засліпить сонцем: якою буде погода в Україні наприкінці тижня
Цього тижня можна буде побачити пік метеорного дощу ПерсеїдиЦього тижня можна буде побачити пік метеорного дощу Персеїди
Де в Україні замість спеки вдарять дощі: карта погодиДе в Україні замість спеки вдарять дощі: карта погоди
Українців попередили про нову небезпеку, що насувається, буде до +40: "Передайте це тим..."Українців попередили про нову небезпеку, що насувається, буде до +40: "Передайте це тим..."
Одну половину України заллють дощі, іншу – висушить сонце: якою буде погода у вівторокОдну половину України заллють дощі, іншу – висушить сонце: якою буде погода у вівторок
Спека нікуди не йде: де в Україні збережеться "пекло" понад +30 градусівСпека нікуди не йде: де в Україні збережеться "пекло" понад +30 градусів
Спека в Україні різко спаде, але не скоро: названо точні датиСпека в Україні різко спаде, але не скоро: названо точні дати
Сонце і тепла вода: синоптик дала прогноз погоди в Україні на вихідніСонце і тепла вода: синоптик дала прогноз погоди в Україні на вихідні
Дощі почали відступ: якою буде погода в Україні перед вихіднимиДощі почали відступ: якою буде погода в Україні перед вихідними
Последние новости
Подгружаем последние новости