Ні дня без грози: в Україні буде мокрий тиждень

Календарне літо, на жаль, швидко підходить до завершення. Проте спекотна погода не поспішає відходити. Принаймні протягом найближчого тижня. Що обіцяють синоптики українцям - дізнавався "Апостроф".

За даними Укргідрометцентру, у понеділок 15 серпня, практично по всій країні очікуються дощі з грозами. Сухо буде лише на сході та в Сумській області, інформує Апостроф .

Найтепліше буде на сході: денні показники температури повітря встановляться в діапазоні від 33 до 36 градусів тепла.

На півдні та в центрі вдень буде від +29 до +33 градусів, а у північних та західних регіонах у денний час доби синоптики прогнозують від 24 до 28 градусів вище нуля.

У вівторок, 16 серпня, температурна картина практично не зміниться, а ось ситуація з опадами зміниться: грозові дощі синоптики прогнозують на всій території України.

У середу, 17 серпня, лише на Луганщині буде сухо. У решті регіонів очікуються дощі.

Ще більша спека буде на сході: уночі стовпчики термометрів покажуть від 21 до 24 градусів тепла, а вдень від +34 до +37.

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Трохи нижчі температури будуть на півдні. Вночі тут близько 20 градусів тепла, а вдень від 27 до 31 градуса з позначкою "плюс".

На півночі, заході та в центрі вночі стовпчики термометрів покажуть від 15 до 19 градусів з позначкою "плюс", а вдень варто очікувати від +24 до +28 градусів.

У четвер, 18 серпня, дощі продовжать заливати південь, схід, північ та центр України. Сухо буде лише у західних регіонах. Тут також трохи піднімуться температури - вночі від 15 до 17 градусів тепла, а вдень від 27 до 30 градусів тепла. На решті території України температури практично не зміняться.

У п'ятницю, 19 серпня, дощі з грозами синоптики прогнозують на сході та південному сході країни. В решті регіонів буде хмарно, але без опадів.

На півдні та сході вночі стовпчики термометрів покажуть близько 20 градусів тепла, на півночі, заході та в центрі від +15 до +18. А ось денні температури в усіх регіонах України будуть практично ідентичними: від 29 до 33 градусів вище нуля.