Дожди и грозы при температуре +26: часть Украины будет заливать посреди недели

В среду, 25 мая, по всей территории Украины ожидается теплая погода до 26 градусов, однако на западе страны будет дождить, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцента.

Так, небольшой дождь с грозой ожидается в Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областях. Также будет дождить и в Волынской области, но без грозы. При этом, температура воздуха в этих регионах составит от 22 до 26 градусов.

На севере страны, в частности, в Киеве , будет солнечно и тепло - 23-25 градусов. Приблизительно такая же ситуация с погодой ожидается и в центре и на юге страны. Несколько прохладнее будет в Одесской области - там термометры покажут 19-21 градус.

На востоке Украины осадков также не ожидается, температура воздуха будет колебаться в пределах 19-21 градуса.