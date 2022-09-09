На вулиці треба бути обережними: у низці українських областей оголосили штормове попередження

Незважаючи на те, що у жовтні в Україну ще увірветься "бабине літо", осінь вже повноцінно вступає у свої права - у багатьох областях України на вихідних оголосили штормове попередження, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 9-11 вересня оголосили перший жовтий рівень небезпеки – він означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Зокрема, у п'ятницю вдень, 9 вересня очікується суттєва зміна погодних умов у західних областях. А на вихідних погода "наздожене" й інші області.

"Протягом 10-11 вересня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, на півночі Одеської та Миколаївської, 11 вересня і в Полтавській областях пройдуть значні дощі, місцями грози та пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 9-10 вересня у Сумській, Полтавській, Донецькій областях, в Криму, 9 вересня і у північних та більшості центральних областей переважатиме надзвичайний рівень небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що у ці дні надзвичайники рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.