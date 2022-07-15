Штормове попередження та грози: погода в Україні суттєво зіпсується перед вихідними

У п'ятницю, 15 липня, значну частину України накриють дощі. У західних, північних та більшості центральних областей очікуються грози (I рівень небезпеки, жовтий).

Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру, інформує Апостроф .

Температура повітря в Україні буде неоднорідною - у деяких західних областях буде досить прохолодно - 21-23 градуси тепла, а на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів зі знаком "плюс". Вночі прогнозується від 11 до 20 градусів тепла.

У Києві вдень можливий дощ із грозою, вдень - 21-23 градуси зі знаком плюс, у нічний час прогнозується +12+14 градусів.