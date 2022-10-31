Магнітні бурі: які дні можуть бути небезпечними у листопаді

Вчені дали прогноз магнітних бур на листопад. Перша з них може накрити Землю вже 5 листопада.

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США , геомагнітне поле Землі буде збудженим 31 жовтня – 6 листопада, 10-12 листопада, 18-19 листопада та 24-26 листопада.

Магнітні бурі класу G1, слабкі, очікуються 5, 18 та 25 листопада. Вчені відзначають, що ця активність пов'язана з високошвидкісними потоками з корональних дір на Сонці.