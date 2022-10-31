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2022-10-31
Магнітні бурі: які дні можуть бути небезпечними у листопаді
Перша магнітна буря очікується вже на початку місяця.
Вчені розповіли, коли чекати магнітні бурі у листопаді© Solar Dynamics Observatory
Вчені дали прогноз магнітних бур на листопад. Перша з них може накрити Землю вже 5 листопада.
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Магнітні бурі класу G1, слабкі, очікуються 5, 18 та 25 листопада. Вчені відзначають, що ця активність пов'язана з високошвидкісними потоками з корональних дір на Сонці.
Фаїна Вауліна, ZN.ua