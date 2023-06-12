Лісові пожежі в Канаді можуть тривати все літо

Їхні наслідки зачіпають США та змусили евакуювати тисячі людей у канадських провінціях.

Лісові пожежі в Канаді, дим від яких поширюється і на США , можуть тривати усе літо до осені, вважають у країні. Як пише Axios , близько 435 лісових пожеж спалахували по всій Канаді впродовж ночі, а дим від пожеж затягнув Нью-Йорк та інших частини США , інформує ZN.ua .

Пожежі змусили канадську владу оголосити про евакуацію у низці регіонів країни, як от Британська Колумбія, Альберта та Квебек, а в Нью-Йорку індекс якості повітря у неділю вдень досяг позначки 110, тобто шкідливий.

Федеральне агентство природних ресурсів Канади прогнозує значну пожежну активність на більшій частині країни до вересня. Міністр громадської безпеки Квебеку Франсуа Боннардель заявив у суботу вранці, що ситуація в центральних і північно-західних районах залишається складною, але пожежникам вдалося впоратися з пожежами на північному сході провінції.

«Це перший випадок в історії Квебеку гасіння такої кількості пожеж, евакуація такої кількості людей», — прокоментував Боннардель накази про евакуацію приблизно 14 000 людей.

«Ми збираємося провести бій, який, як ми думаємо, триватиме все літо... ми ще не виграли бій», - додав він.

Численні дослідження показують, що зміна клімату, спричинена діяльністю людини, є ключовим фактором підвищення ризику лісових пожеж, вони є більш інтенсивними та тривають довше .

Водночас дим від лісових пожеж становить серйозну загрозу здоров’ю людей навіть за сотні кілометрів від пожежі, оскільки він переносить шкідливі мікроскопічні частинки, які можуть викликати запалення в легенях.