Буде коротким, але справжнім: вересень ще подарує українцям "бабине літо", названі дати

Незважаючи на те, що осінь в Україну прийшла чітко за календарем, у вересні ще буде "Бабине літо" - у деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на дані радара ventusky.com.

Так, у середу, 28 вересня, практично на всій території України буде більше 20 градусів. Зокрема, на півночі стовпчики термометрів піднімуться до 21 градуса. На заході буде дещо тепліше – 23-24 градуси. Приблизно така ж очікується температура і в центрі, а також на сході країни. На північному сході України буде холодніше на кілька градусів - там термометри покажуть близько 18 градусів. Найтепліше буде на півдні та в Криму - температура повітря в цих регіонах досягне 30-33 градусів.

У четвер, 29 вересня, "Бабине літо" продовжиться. На півночі України температура повітря становитиме близько 22 градусів. На кілька градусів потеплішає і на північному сході - там буде близько 20 градусів. На заході України стане свіжіше, проте все одно буде тепло – там термометри також покажуть близько 20 градусів. У центрі стовпчики піднімуться до 23 градусів, а на сході - до 25 градусів. Найтепліше буде на півдні України - у цих регіонах буде справжня літня спека з температурою повітря 27-29 градусів.

Після незначного потепління в Україну знову настануть холоди, при цьому опадів не очікується.