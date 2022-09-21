Буде коротким, але справжнім: вересень ще подарує українцям "бабине літо", названі дати

Незважаючи на те, що осінь в Україну прийшла чітко за календарем, у вересні ще буде "Бабине літо" - у деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на дані радара ventusky.com.

Так, у середу, 28 вересня, практично на всій території України буде більше 20 градусів. Зокрема, на півночі стовпчики термометрів піднімуться до 21 градуса. На заході буде дещо тепліше – 23-24 градуси. Приблизно така ж очікується температура і в центрі, а також на сході країни. На північному сході України буде холодніше на кілька градусів - там термометри покажуть близько 18 градусів. Найтепліше буде на півдні та в Криму - температура повітря в цих регіонах досягне 30-33 градусів.

У четвер, 29 вересня, "Бабине літо" продовжиться. На півночі України температура повітря становитиме близько 22 градусів. На кілька градусів потеплішає і на північному сході - там буде близько 20 градусів. На заході України стане свіжіше, проте все одно буде тепло – там термометри також покажуть близько 20 градусів. У центрі стовпчики піднімуться до 23 градусів, а на сході - до 25 градусів. Найтепліше буде на півдні України - у цих регіонах буде справжня літня спека з температурою повітря 27-29 градусів.

Після незначного потепління в Україну знову настануть холоди, при цьому опадів не очікується.


Марія Швець, Апостроф





Интересные новости
Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)
Дощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідніДощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідні
У вересні Україну накриє хвиля тепла до +34: карта та датиУ вересні Україну накриє хвиля тепла до +34: карта та дати
Карпати знову замітає - снігу випало вище коліна: фото та відеоКарпати знову замітає - снігу випало вище коліна: фото та відео
В Україні похолодає до +4 та заллє дощами: прогноз на неділю та початок тижняВ Україні похолодає до +4 та заллє дощами: прогноз на неділю та початок тижня
Блок рекламы


Похожие новости
У вересні Україну накриє хвиля тепла до +34: карта та датиУ вересні Україну накриє хвиля тепла до +34: карта та дати
Вологість та дубар: якою буде погода в Україні у вівторокВологість та дубар: якою буде погода в Україні у вівторок
В Україну після першого снігу нагряне бабине літо: названо дати довгоочікуваного теплаВ Україну після першого снігу нагряне бабине літо: названо дати довгоочікуваного тепла
Сухо та сонячно, але не скрізь: якою буде погода у понеділокСухо та сонячно, але не скрізь: якою буде погода у понеділок
Україну накриють дощі та грози, але холодно не буде: мапа погоди на вихідніУкраїну накриють дощі та грози, але холодно не буде: мапа погоди на вихідні
На українців чекає неприємний сюрприз: якою буде погода на вихіднихНа українців чекає неприємний сюрприз: якою буде погода на вихідних
На заході сумний дощ, на півдні - спекотне сонце: якою буде погода у п'ятницюНа заході сумний дощ, на півдні - спекотне сонце: якою буде погода у п'ятницю
Хвилі дощу та острівці сонця: якою буде погода наприкінці тижняХвилі дощу та острівці сонця: якою буде погода наприкінці тижня
Мало снігу та багато морозів: якою буде у Києві зима 2022-2023Мало снігу та багато морозів: якою буде у Києві зима 2022-2023
Сиро та холодно, але не скрізь: якою буде погода в Україні у вівторокСиро та холодно, але не скрізь: якою буде погода в Україні у вівторок
Последние новости
Подгружаем последние новости