А де Бабине літо? Україну накриє чергова хвиля мерзенної погоди

Рясні опади стали головною ознакою початку календарної осені. Однак за прогнозами синоптиків, очікувати різкої зміни погоди не варто. Дощі у різні дні заливатимуть один за одним регіони України, а температура повітря на цьому фоні впаде. Чого чекати від погоди протягом найближчих п'яти днів - дізнавався "Апостроф".

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 19 вересня, дощі пройдуть у північних та західних регіонах України. На решті території країни буде хмарно, але сухо, інформує Апостроф.

Найтепліше буде на півдні та сході країни. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 22 градусів із позначкою "плюс".

Трохи прохолодніше буде у центрі – від +15 до +17.

У західних та північних регіонах синоптики прогнозують лише від 12 до 15 градусів з позначкою "плюс".

У вівторок, 20 вересня, дощі заллють практично всю територію України. Сухо, але хмарно буде лише у Криму та на сході.

У південних та східних регіонах уночі синоптики прогнозують від 8 до 12 градусів тепла, а ось вдень температура повітря буде в діапазоні від +15 до +19.

У центрі, а також на півночі та заході країни вночі варто очікувати від 5 до 8 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +10–13 градусів.

У середу, 21 вересня, температурна картина залишиться незмінною, а ось ситуація з опадами зміниться. Дощитиме на півночі та заході України, а от у центрі, на сході та півдні країни збережеться хмарна погода без опадів.

У четвер, 22 вересня, дощі пройдуть на заході, півночі та в центрі України, а також захоплять два південні регіони: Миколаївську та Одеську області. Лише на південному сході буде сухо, правда на Донеччині все ж таки очікуються короткочасні дощі.

На півдні та сході України вночі очікується від 7 до 11 градусів тепла, а вдень повітря прогріється в діапазоні від 15 до 18 градусів із позначкою "плюс".

На півночі та в центрі в нічний час доби очікується від +6 до +8, а вдень синоптики прогнозують від 12 до 15 градусів вище нуля.

У західних регіонах варто очікувати вночі від 5 до 7 градусів тепла, а вдень від 10 до 12 тепла.

У п'ятницю, 23 вересня, температурна картина практично ніяк не зміниться, а от дощів не буде лише у Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму.

А ось довгоочікуване Бабине літо, за прогнозами синоптиків, прийде в Україну в останній тиждень вересня і триватиме лише кілька днів.


Артур Гор, Апостроф





Интересные новости
В Україну йде циклон з дощами та снігом: синоптики уточнили прогноз погоди на найближчі дніВ Україну йде циклон з дощами та снігом: синоптики уточнили прогноз погоди на найближчі дні
Дощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідніДощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідні
Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)
Україну заллє дощами: де опади будуть найближчі 5 днівУкраїну заллє дощами: де опади будуть найближчі 5 днів
В Україні в "бабине літо" потеплішає до +28: де очікується найбільша спекаВ Україні в "бабине літо" потеплішає до +28: де очікується найбільша спека
Блок рекламы


Похожие новости
В Україну йде циклон з дощами та снігом: синоптики уточнили прогноз погоди на найближчі дніВ Україну йде циклон з дощами та снігом: синоптики уточнили прогноз погоди на найближчі дні
На Україну насуваються нові хвилі дощів: прогноз погоди на початок тижняНа Україну насуваються нові хвилі дощів: прогноз погоди на початок тижня
В Україні в "бабине літо" потеплішає до +28: де очікується найбільша спекаВ Україні в "бабине літо" потеплішає до +28: де очікується найбільша спека
Україну накриють дощі та грози, але холодно не буде: мапа погоди на вихідніУкраїну накриють дощі та грози, але холодно не буде: мапа погоди на вихідні
В Україну увірветься літня погода, з нотками примх осені: прогноз на 16 вересняВ Україну увірветься літня погода, з нотками примх осені: прогноз на 16 вересня
Україну заллє дощами: де опади будуть найближчі 5 днівУкраїну заллє дощами: де опади будуть найближчі 5 днів
Від дощів урятуються лише 4 області: у неділю Україну знову заливатиме дощами, картаВід дощів урятуються лише 4 області: у неділю Україну знову заливатиме дощами, карта
"Бабине літо" увірветься в Україну в жовтні: синоптики назвали точні дати"Бабине літо" увірветься в Україну в жовтні: синоптики назвали точні дати
В Україні ночі стануть теплішими: прогноз погоди до кінця тижняВ Україні ночі стануть теплішими: прогноз погоди до кінця тижня
Дощі плюс хмарність: карти та прогноз погоди в Україні на 4-5 вересняДощі плюс хмарність: карти та прогноз погоди в Україні на 4-5 вересня
Последние новости
Подгружаем последние новости