А де Бабине літо? Україну накриє чергова хвиля мерзенної погоди
Рясні опади стали головною ознакою початку календарної осені. Однак за прогнозами синоптиків, очікувати різкої зміни погоди не варто. Дощі у різні дні заливатимуть один за одним регіони України, а температура повітря на цьому фоні впаде. Чого чекати від погоди протягом найближчих п'яти днів - дізнавався "Апостроф".
За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 19 вересня, дощі пройдуть у північних та західних регіонах України. На решті території країни буде хмарно, але сухо, інформує
Найтепліше буде на півдні та сході країни. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 22 градусів із позначкою "плюс".
Трохи прохолодніше буде у центрі – від +15 до +17.
У західних та північних регіонах синоптики прогнозують лише від 12 до 15 градусів з позначкою "плюс".
У вівторок, 20 вересня, дощі заллють практично всю територію України. Сухо, але хмарно буде лише у Криму та на сході.
У південних та східних регіонах уночі синоптики прогнозують від 8 до 12 градусів тепла, а ось вдень температура повітря буде в діапазоні від +15 до +19.
У центрі, а також на півночі та заході країни вночі варто очікувати від 5 до 8 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +10–13 градусів.
У середу, 21 вересня, температурна картина залишиться незмінною, а ось ситуація з опадами зміниться. Дощитиме на півночі та заході України, а от у центрі, на сході та півдні країни збережеться хмарна погода без опадів.
У четвер, 22 вересня, дощі пройдуть на заході, півночі та в центрі України, а також захоплять два південні регіони: Миколаївську та Одеську області. Лише на південному сході буде сухо, правда на Донеччині все ж таки очікуються короткочасні дощі.
На півдні та сході України вночі очікується від 7 до 11 градусів тепла, а вдень повітря прогріється в діапазоні від 15 до 18 градусів із позначкою "плюс".
На півночі та в центрі в нічний час доби очікується від +6 до +8, а вдень синоптики прогнозують від 12 до 15 градусів вище нуля.
У західних регіонах варто очікувати вночі від 5 до 7 градусів тепла, а вдень від 10 до 12 тепла.
У п'ятницю, 23 вересня, температурна картина практично ніяк не зміниться, а от дощів не буде лише у Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму.
А ось довгоочікуване Бабине літо, за прогнозами синоптиків, прийде в Україну в останній тиждень вересня і триватиме лише кілька днів.