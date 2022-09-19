А де Бабине літо? Україну накриє чергова хвиля мерзенної погоди

Рясні опади стали головною ознакою початку календарної осені. Однак за прогнозами синоптиків, очікувати різкої зміни погоди не варто. Дощі у різні дні заливатимуть один за одним регіони України, а температура повітря на цьому фоні впаде. Чого чекати від погоди протягом найближчих п'яти днів - дізнавався "Апостроф".

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 19 вересня, дощі пройдуть у північних та західних регіонах України. На решті території країни буде хмарно, але сухо, інформує Апостроф .

Найтепліше буде на півдні та сході країни. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 22 градусів із позначкою "плюс".

Трохи прохолодніше буде у центрі – від +15 до +17.

У західних та північних регіонах синоптики прогнозують лише від 12 до 15 градусів з позначкою "плюс".

У вівторок, 20 вересня, дощі заллють практично всю територію України. Сухо, але хмарно буде лише у Криму та на сході.

У південних та східних регіонах уночі синоптики прогнозують від 8 до 12 градусів тепла, а ось вдень температура повітря буде в діапазоні від +15 до +19.

У центрі, а також на півночі та заході країни вночі варто очікувати від 5 до 8 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +10–13 градусів.

У середу, 21 вересня, температурна картина залишиться незмінною, а ось ситуація з опадами зміниться. Дощитиме на півночі та заході України, а от у центрі, на сході та півдні країни збережеться хмарна погода без опадів.

У четвер, 22 вересня, дощі пройдуть на заході, півночі та в центрі України, а також захоплять два південні регіони: Миколаївську та Одеську області. Лише на південному сході буде сухо, правда на Донеччині все ж таки очікуються короткочасні дощі.

На півдні та сході України вночі очікується від 7 до 11 градусів тепла, а вдень повітря прогріється в діапазоні від 15 до 18 градусів із позначкою "плюс".

На півночі та в центрі в нічний час доби очікується від +6 до +8, а вдень синоптики прогнозують від 12 до 15 градусів вище нуля.

У західних регіонах варто очікувати вночі від 5 до 7 градусів тепла, а вдень від 10 до 12 тепла.

У п'ятницю, 23 вересня, температурна картина практично ніяк не зміниться, а от дощів не буде лише у Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму.

А ось довгоочікуване Бабине літо, за прогнозами синоптиків, прийде в Україну в останній тиждень вересня і триватиме лише кілька днів.