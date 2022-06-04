Дожди и грозы отступили с большей части территории Украины: где ждать непогоды 4 июня

В пятницу, 3 июня, грозы в Украине прекратились, но не везде. В субботу, 4 июня, в некоторых регионах будут сверкать молнии и греметь гром.

Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

В субботу о зонтах нельзя забывать жителям западных регионов страны. Грозы ожидаются в Луцке, Львове, Ужгороде, Хмельницком, Черновцах, Тернополе, Ровном. Температура в этих регионах - 23-25 со знаком "плюс". В остальных регионах страны в первый выходной будет сухая и солнечная погода. В Херсоне температура прогреется до 30 градусов.