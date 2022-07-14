Погода "розділить" Україну на дві частини: де буде +20, а де спека в +31

У п'ятницю, 15 липня погода в Україні буде контрастною – температура повітря коливатиметься від 20 градусів на півночі України до 31 на півдні та у деяких центральних областях, інформує Апостроф .

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко у Telegram-каналі.

Так, на заході країни температура повітря становитиме +21+25 градусів вдень. Водночас на Закарпатті та у Чернівецькій області буде тепліше - +23+26 градусів. А у Карпатах, навпаки, холодніше – +13+18 градусів.

У північних областях України температура повітря не перевищуватиме +24 градусів.

У центрі країни прогнозується +25+29 градусів. Причому у деяких регіонах, зокрема у Кропивницькому та Дніпрі, стовпчики термометрів можуть підійматися +30 градусів.

На сході України, а саме у Донецькій і Луганській областях температура повітря коливатиметься від +25 до +30 градусів. На Харківщині буде дещо свіжіше - +25+27 градусів.

Найспекотніше буде на півдні країни – там термометри покажуть +27+31 градус.

"Дощі пройдуть 15-го липня місцями у західних та північних областях, ввечері у п'ятницю ймовірні на Вінниччині, Черкащині та Одещині. На решті території України переважатиме суха погода", - пише синоптик.

Варто зазначити, що у Києві 15-го липня максимальна температура повітря очікується близько +22 градусів. При цьому, опади у столиці малоймовірні, хоча в окремих районах можливий невеликий дощ.