Доведеться провести вихідний вдома: частина України заллє дощами в неділю - прогноз по годинах

У неділю, 3 липня, в Україні збережеться спекотна погода, але при цьому в багатьох регіонах пройдуть сильні дощі з грозами, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф".

За даними порталу Ventusky.com, майже весь вихідний день у країні буде "мокрим", хоч і з літніми температурами - в районі 30 градусів.

Лише до 22:00 дощ почне здаватися.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у центральних та північних регіонах денна температура повітря становитиме +29+32. Вночі опуститись до 14-18. На сході України очікується вночі +13+16 градусів, удень синоптики прогнозують +27...+31. На заході нічна температура становитиме +15+18 градусів, удень повітря прогріється до +24+28, на Закарпатті буде +31+33. У столиці денна температура становитиме 30-32 градуси зі знаком "+".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що липень в Україні буде спекотним, з невеликою кількістю опадів та загрозою посухи у низці областей.


Інна Погрібна, Апостроф





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