Жара до +32 градусов и грозы почти по всей территории Украины: прогноз погоды на четверг

Лето началось в Украине с дождей и гроз, 2 июня осадки охватят всю территорию страны кроме южных областей и Крыма.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра, информирует Апостроф .

Несмотря на грозовые дожди, в Украине в четверг будет высокая температура воздуха. На юге днем столбики термометров будут показывать +25 +32 градуса. Самой жаркой станет Херсонская область. На остальной территории страны в дневные часы ожидается от 21 до 31 градуса со знаком "плюс". Ночью в Украине прогнозируется от 11 до 20 градусов тепла.

Как рассказывал "Апостроф", народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что сильной жары в июне не будет, температура воздуха будет умеренной. Наиболее жаркой будет последняя треть месяца, осадков практически не ожидается.