Одну половину Украины "поджарит" солнце, вторую - зальет дождями: какой будет погода в Украине в воскресенье

В воскресенье, 29 мая, в Украине будет преобладать пасмурная и дождливая погода, но в некоторых областях синоптики обещают солнце и тепло до +22 градусов, информирует Апостроф.

Свежий прогноз погоды публикует Укргидрометеоцентр.

По данным синоптиков, сухая и солнечная погода будет преобладать исключительно в северных, центральных и северо-западных регионах.

В Волынской, Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях днем воздух прогреется до +20...+22 градусов. Утром столбики термометров покажут от +7 до +13 градусов.

Во всех других регионах, по данным Гидрометеоцентра, ожидаются дожди, а на Востоке и Юге - осадки будут сопровождаться грозами. Средняя дневная температура составит +19...+24 градуса, а в Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму - до +27.


Богдан Соловьев, Апостроф

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