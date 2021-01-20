Синоптики предупредили о резком потеплении в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха. Однако ночью на Левобережье еще сохранится холодная погода.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 21 января, ночью в северных областях и в Карпатах, днем на северо-востоке страны выпадет небольшой снег, на остальной территории - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 15-20° мороза, на крайнем востоке до 26°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 7-12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве - ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 января самая высокая температура днем была 9,5° тепла в 2007 году, самая низкая ночью 28,1° мороза в 1907 году.

В пятницу, 22 января, в большинстве областей Украины без осадков, лишь днем в Карпатском регионе ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью, утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6°, в Луганской области до 10° мороза, днем 1-6° тепла; в западных и большинстве южных областей ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла.

В Киеве - без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.