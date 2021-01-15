В Украине выпало до 35 см снега: какие регионы продолжает заметать

Снегопад, который начался в Украине 14 января, сегодня продолжается в ряде областей. Без осадков только в Киеве и на Юге страны. Во всех остальных регионах за сутки намело до 5 см снега, а на перевальных участках выпало от 10 до 35 см снега.

В Украине выпало до 35 см снега: какие регионы продолжает заметать

По информации "Укравтодора", в Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой и Черкасской областях выпало от 5 до 10 сантиметров снега. В пятницу, 15 января, в этих регионах продолжаются снегопады.

В Волынской, Донецкой, Киевской, Львовской, Ровенскойт и Черкасской областях на дорогах снег, местами гололедица в Днепропетровской и Николаевской областях.

На перевальных участках снег идет уже вторые сутки, выпало 10-35 см. Состояние дорог в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях аварийное. Покрытие скользкое и мокрое.

Температура воздуха в Украине сегодня ночью опустилась до -8...-11 градусов, днем синоптики передают до -1...-6 на Юге и Востоке, до -7...-9 на Западе, в Киеве похолодает днем до -9...-11 градусов, на Севере ожидается -8...-10 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Украине выпало до 35 см снега: какие регионы продолжает заметать

Только на дорогах Киева сегодня ночью работали 413 единиц спецтехники для уборки снега.

Ранее сообщалось, какая погода будет в Украине на Крещение, и где ударят морозы до -23 градусов.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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