Жара перевалит за 30 градусов: какие еще ожидаются "сюрпризы" до конца недели

Погода в Украине постепенно становится жаркой и дождливой, в частности, в некоторых регионах ожидаются ливни с грозами, а где-то температура воздуха превысит отметку в +30 градусов, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствуют метеорологические погодные карты от Укргидрометцентра.

Погода 9 июня

В четверг в Украине будет преобладать солнечная и жаркая погода. В большинстве областей столбик термометра ночью будет показывать +14+17 градусов, а днем от +25 до +29 градусов. В то же время, в части западных областей (в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской) и на юге Украины ожидаются дожди с грозой.

Погода 10 июня

В пятницу дожди с грозами охватывают больше территорий, чем в четверг. В западных и южных регионах, а также в Винницкой области пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ночью температура воздуха по всей Украине будет в пределах +16+18 градусов, а днем на севере и востоке отметка термометра поднимется до +31 градуса.

Погода 11 июня

Дождливая погода с грозами снова охватит Украину, однако в этот день заденет все Правобережье и АР Крым. На остальных территориях переменная облачность без осадков. Температура воздуха в западных регионах ночью +14+16, днем от +24 до +29 градусов. Все остальные области ночью будут от +15 до +19, а днем ожидается +26+31.

Погода 12 июня

Дожди и грозы продолжат свое продвижение к востоку, поэтому осадки будут в воскресенье почти на всей территории Украины за исключением Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Температура воздуха будет варьироваться ночью от +14 до +20 градусов, зато днем столбик термометра местами может показывать +28+31.


Лиза Бровко, Апостроф





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