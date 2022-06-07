Пришло настоящее лето: Украину накрыла жара и надвигается волна гроз с ливнями

Июнь принес в Украину настоящую летнюю погоду - в ближайшие дни будет жарко, но надвигаются дожди и грозы.

Об этом свидетельствуют прогнозы Украинского гидрометцентра, информирует Апостроф .

Во вторник, 7 июня, по всей Украине будет солнечно, без осадков, только в Крыму возможен незначительный дождь. В дневные часы столбики термометров покажут от 24 до 29 градусов тепла, ночью прогнозируется от +10 до +18 градусов.

В среду, 8 июня, по всей Украине будет сухо, облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +24 +30 градусов, ночью ожидается 11-18 градусов с отметкой "плюс".

В четверг, 9 июня, часть страны накроют дожди с грозами. В частности они пройдут в западных и южных областях Украины. Днем синоптики прогнозируют от 24 до 29 градусов тепла, в ночные часы - +10 +18 градусов.

На следующий день, 10 июня, грозовой фронт расширится также на центральную часть Украины, дожди с грозами пройдут на большинстве территории страны, однако температура воздуха будет высокой. Днем градусники покажут от +24 до +30 градусов, ночью прогнозируется 12-18 градусов с отметкой "плюс".

В субботу, 11 июня, дожди с грозами пройдут по всей Украине, кроме восточных, Харьковской и Запорожской областей. В дневное время прогнозируется от +24 до +30 градусов, ночью - 13-18 градусов тепла.